Roberto Giovanetti nominato Direttore Amministrativo di Arpa Piemonte

Il Direttore Generale di Arpa Piemonte, Angelo Robotto, ha nominato dal 1 gennaio scorso,con apposito decreto, Roberto Giovanetti Direttore Amministrativo dell'Agenzia.

Sposato, con due figli, Giovanetti è nato a Genova il 10 maggio 1962. Si è laureato in Giurisprudenza nel 1986 ed è diventato avvocato nel 1989; già dipendente della Provincia di Genova con vari incarichi (responsabile dell’Avvocatura; Direttore dell’Ambiente e, successivamente, Direttore del Personale),dal 2011 al 2015 ha svolto le funzioni di Direttore Generale di Arpa Liguria, per poi ricoprire, fino all’agosto del 2018, l’incarico di Direttore dell’Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Direttore Generale, Angelo Robotto, al momento della nomina ha sottolineato come "L'esperienza lavorativa e la conoscenza che Roberto Giovanetti ha acquisito in ambito ambientale e nel Sistema di SNPA è importante e permetterà al nuovo Direttore Amministrativo di poter operare in breve tempo al conseguimento degli obiettivi che Arpa Piemonte, per sua istituzione, persegue".

“Inizio oggi una nuova avventura professionale, di cui sono orgoglioso, e ringrazio il Direttore Generale Angelo Robotto per la fiducia accordatami e per la preziosa opportunità, che mi ha voluto offrire - dichiara Roberto Giovanetti - Naturalmente, il primo periodo dovrò dedicarlo a conoscere l’articolazione della struttura e le persone dei Colleghi. Ringrazio fin da ora quanti vorranno aiutarmi per disimpegnare al meglio l’incarico che mi è stato conferito. Auspico di poter portare la mia esperienza, acquisita in realtà diverse, per contribuire a mantenere e incrementare il ruolo di assoluto rilievo di Arpa Piemonte nel Sistema Nazionale delle Agenzie”.