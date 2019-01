Sabato 5 gennaio partono i saldi invernali in Piemonte

Il Natale è già alle spalle e i veri malati di shopping stanno già pensando a nuovi acquisti. Ovviamente solo a caccia di offerte.

Sono infatti state ufficializzate le date dei saldi che partiranno in quasi tutta Italia sabato 5 gennaio. Si differenziano solo Basilicata, Sicilia e Valle d'Aosta dove gli sconti cominceranno rispettivamente il 2, 6 e 3 gennaio.

Differente regione per regione, la data di chiusura dei saldi: in Campania ci sarà tempo fino al 2 aprile per approfittare degli sconti. In Piemonte i saldi inizieranno sabato 5 gennaio, giorno che precede l'Epifania, e dureranno fino al 28 febbraio.

Quindi anche nella nostra provincia saranno valide queste date.

Di seguito il calendario completo dei saldi invernali 2019 in tutte le regioni italiane:

Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo

Basilicata: dal 2 gennaio al 1 marzo

Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile

Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo

Lazio: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio

Marche: dal 5 gennaio al 1 marzo

Molise: dal 5 gennaio al 5 marzo saldi

Piemonte: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Sardegna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Sicilia: dal 6 gennaio al 15 marzo

Toscana: dal 5 gennaio al 5 marzo

Trentino-Alto Adige: dal 5 gennaio al 16 febbraio

Umbria: dal 5 gennaio al 5 marzo

Valle D’Aosta: dal 3 gennaio al 31 marzo

Veneto: dal 5 gennaio al 31 marzo