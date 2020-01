Saldi invernali al via dal 4 gennaio

Il Natale è alle spalle e già si corre alla ricerca di nuovi acquisti e, soprattutto, di affari. Sta per iniziare, infatti, il periodo dei saldi invernali. In Piemonte prenderanno ufficialmente il via sabato 4 gennaio, per durare 8 settimane. Caccia all'occasione, insomma, anche se ormai molti negozi contattano i clienti tramite messaggio o email invitandoli ad acquisti a prezzi scontati ben prima dell'inizio della stagione degli sconti. L'importante è non pubblicizzare la cosa in modo esplicito, anche perché si incapperebbe in sanzioni.