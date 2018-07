Svelato il programma della Lucciola

Nata nel 1946, dopo quella di Torino, la storica festa de l'Unità della Lucciola è la più importante del Piemonte. Anche quest'anno è quasi pronta ad iniziare con alcune novità a cominciare dalla durata dal 3 al 16 agosto, un giorno in più rispetto alle edizioni passate. Da quest'anno poi gli organizzatori strizzano l'occhio agli svizzeri. Il format è lo stesso, offrire piatti freschi ogni giorno, musica, intrattenimento e dibattiti politici. E' previsto però un ampliamento del pubblico guardando anche alla vicina Svizzera e ai turisti, per cui il programma è stato redatto in più lingue. Volontari nei sabati della festa faranno volantinaggio del programma al mercato domese. Per la prima volta viene anche istituita una navetta dalla stazione di Domodossola alla festa sabato 4 e 11 agosto dalle 11.30 alle 15.30. Per permettere in particolare agli svizzeri di pranzare alla festa. Da quest’anno il ristorante self service è aperto anche a mezzogiorno. Il calendario nel dettaglio è stato presentato questa mattina dai segretari dei circoli di Villadossola e Domodossola del Pd Francesco Squizzi e Gabriele Ricci. A proposito dei dibattiti politici non poteva mancare l'argomento referendum nel Vco per il passaggio dal Piemonte alla Lombardia. Lunedì 13 agosto alle ore 18 nell’area dibattiti ci sarà un confronto pubblico alle 18 sul tema: “Piemonte o Lombardia?” con Aldo Reschigna vice presidente della regione Piemonte e Valter Zanetta ex senatore di Forza Italia ora nella Lega tra i promotori del referendum, modererà il presidente della Provincia del Vco Stefano Costa. Il 3 agosto l’onorevole Carla Cantone interverrà sul tema “Fornero sì, Fornero no? Quale futuro per le pensioni degli italiani?”. Carla Cantone è stata segretaria generale dello SPI-CGIL sino al 2016. Il 4 agosto alle ore 18.00 saranno presenti alla festa l'onorevole Ettore Rosato vicepresidente della Camera dei deputati e l’Onorevole Enrico Borghi modererati da Ivan Fossati giornalista de La Stampa Vco. Il 9 agosto alle 19 il dibattito sarà con l’europarlamentare Daniele Viotti, saranno presenti anche i sindaci di Verbania Silvia Marchionini e il sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni. Venerdì 10 agosto alle ore 18.30 all’area dibattiti alla Festa de l’Unità la Lucciola torna l'onorevole Maria Elena Boschi con l'onorevole Enrico Borghi. I due esponenti del Pd affronteranno il tema “I Democratici nell’epoca del populismo”moderatore il giornalista Fabio Martini de La Stampa. “La festa della Lucciola è la principale fonte di finanziamento per l'attività dei nostri circoli – ha detto Squizzi – Villadossola e Domodossola collaborano per la festa ormai da vent'anni ed è una bella esperienza per i nostri volontari che sono circa un centinaio”.