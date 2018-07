Tante novità per l'Universicà di Druogno

Buoni risultati per la riapertura del museo UniversiCà di Druogno: grazie alle visite di comitive scolastiche iniziate ad aprile ed ai visitatori di questo primo fine settimana di apertura, con nuovi orari, dalle 15 alle 19, si è arrivati ai 500 visitatori. Con i suoi 2500 metri quadri di esposizioni temporanee e collezioni fisse, si tratta di uno dei percorsi più grandi del Piemonte dedicati alla montagna ed all’etnografia, in un vero e proprio viaggio che coinvolge lo spettatore di tutte le età, tra multimedialità, ambientazioni tematiche e testimonianze della vita in Valle Vigezzo. Visitabile dal 7 luglio al 2 settembre ogni sabato e domenica e tutta la settimana di ferragosto, dalle 15 - 19, quest’anno il museo presenta alcune importanti novità nell’allestimento. Ad esempio, in occasione dell’anno europeo del patrimonio culturale, è stata allestita una doppia mostra dedicata alle tradizioni ossolane, ovvero ai falò ed agli alberi rituali, mentre tra i video un interessante slide show con foto storiche della Colonia di Druogno, aperta nel 1935. Al primo piano è invece visitabile l’esposizione Geo d’Etica, realizzata in collaborazione con l’Istituto geografico De Agostini e dedicata alla geografia ed al mestiere del cartografo. Inizieranno invece sabato, alle 16, gli incontri tematici, come di consueto tenuti dall’antropologo culturale Luca Ciurleo. Quest’anno si parlerà di cultura tout court, spaziando tra le tradizioni e la cultura pop. Il primo incontro, sabato 14, avrà come titolo “La valorizzazione della tradizione”, ed analizzerà l’utilizzo del termine “tradizione” e dei suoi derivati a fini commerciali e turistici. Spazio quindi ad alcuni case study ossolani e non solo, come ad esempio le tradizioni recenti, quali la passione di Vogogna, con proiezione di un breve film sull’edizione 2018 della manifestazione, o la più antica festa del Natale estivo di Vagna, ambedue percepite a pieno titolo come tradizionali ed importanti per la comunità. Infine si tratterà anche del Carnevale, con la presentazione in italiano del contributo sul Carnevale della Cappuccina come fenomeno di integrazione, presentato proprio da Ciurleo a Utrecht nel mese di febbraio in occasione di un convegno organizzato dall’Unesco. P { margin-bottom: 0.21cm; }