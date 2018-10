Torna in Ossola la festa de 'Lo Pan Ner: la festa comunitaria del pane che unisce le Alpi'

Torna in Ossola, il 13 e 14 Ottobre, la festa de 'Lo Pan Ner: la festa comunitaria del pane che unisce le Alpi'. Le giornate in cui, in diverse località dell’arco alpino (Valle d’Aosta, Lombardia, Svizzera - Canton Grigioni, Francia, Slovenia e Valle Antrona per il Piemonte) i forni comunitari vengono accesi per rivivere l’antico rito della panificazione nel suo concetto più significativo della condivisione. La Valle Antrona, con i Comuni di Montescheno e Borgomezzavalle, aderisce per il secondo anno a questa iniziativa, dopo un percorso di sensibilizzazione e attenzione alla rivalorizzazione del territorio, avviato dal progetto Terraviva. Una terra ruvida e impervia ma tutta da scoprire, che porta con sé una storia antica fatta di fatica e di soppravvivenza che si può cogliere e assaporare passeggiando in ogni piccolo paese della valle. Quest’anno, partecipa all’iniziativa anche il Comune di Villadossola con le sue frazioni Boschetto, Varchignoli e Sogno, che si trovano all’ingresso della Valle.

Programma

Sabato 13 ottobre

ore 8:00/8:30 Ritrovo a Montescheno, Frazione sasso Piazza della Chiesa.

(Possibilità prenotazione rientro a Montescheno con bus/navetta)

A seguire, la VISITA al MULINO E AL FORNO Comunitario di Montescheno.

ore 10:00 RACCOLTA del PANE DI SEGALE E CRESCENZIN sfornato dal Comitato del Forno di Progno,

ore 11:00 VISITA guidata del TORCHIO E DEI FORNI DI ZONCA,

ore 12.30 partenza a piedi verso Viganella, Comune di Borgomezzavalle, per ritorvarsi poi tutti assieme alle 13:30 per la DEGUSTAZIONE di prodotti e vini locali della Valle Antrona a cura dell’Associazione Fondiaria Terraviva,

ore 15:30 visita guidata ai TERRAZZAMENTI DI VIGANELLA e alle nuove coltivazioni nate grazie al Progetto Terraviva.

Domenica 14 ottobre

Ore 8:30 Ritrovo a Boschetto, parcheggio del Circolo.

Ore 9:00 Visita all’AREA MEGALITICA di Varchignoli, sito terrazzato di importanza storica, culturale e

archeologica.

Ore 10:00 Partenza per Alpe Sogno e VISITA al Museo della Civiltà Contadina e all’abitato di Sogno.

Ore 13:30 Ritrovo per la DEGUSTAZIONE di prodotti e vini locali della Valle Antrona presso il Circolo del Boschetto, a cura dell’Associazione Fondiaria Terraviva. Per chi fosse interessato a vivere tutte e due le giornate e a soggiornare in Valle, sono a disposizione degli esercizi che offrono prezzi convenzionati in occasione dell’evento (vedi locandina allegata).

Tutte le informazioni per partecipare all’iniziativa su:www.lopanner.com www.areeprotetteossola.it