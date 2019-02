Truffa, 44 le parti offese costituitesi contro Veneto Banca

Sono 44 le parti offese che si sono costituite al processo contro dirigenti e dipendenti di Veneto Banca. L’udienza preliminare è fissata per il 15 maggio quando il gup del Tribunale di Verbania esaminerà le richieste della Procura. Che chiede il rinvio a giudizio per 41 tra manager, funzionari e direttori di filiale della banca di Montebelluna. L’accusa è truffa per aver venduto milioni di euro in azioni che valevano tra i 35 e i 40 euro l’una e che hanno visto sfumare i capitali dei risparmiatori.