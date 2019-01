Turismo, i rapporti umani resteranno centrali nell'ospitalità. Se n'è parlato a Macugnaga

A un anno esatto dalla presentazione della nuova Scuola Internazionale di management alberghiero della Perla del Rosa, una conferenza ha fatto il punto sul settore e sui corsi in partenza a Macugnaga. Macugnaga ha ospitato in kongresshaus il 3 gennaio 2019 la conferenza 'Un roseo futuro per l’Ospitalità. Dialogo sulle sfide del mondo alberghiero di oggi e di domani e presentazione dei nuovi corsi di management sotto il Monte Rosa'. L’evento è stato organizzato dalla Macugnaga Monte Rosa-International School of Hospitality Management e ha proposto uno spaccato delle previsioni di crescita ed evoluzione del lavoro alberghiero a livello mondiale, nonché ha fornito un incipit di argomenti e temi che verranno trattati nei corsi della nuova scuola di alta formazione ossolana. Gli interventi hanno trattato il rapporto tra intelligenza artificiale, robotica e ospitalità, con un focus sulle prospettive ( Damiano Oberoffer, presidente Macugnaga Monte Rosa International School ); come fare carriera nei settori dell’ospitalità mondiale, con suggerimenti e dati incoraggianti ( Stefano Garanzini, career office manager MMRS ); come ambire al lavoro in crescita a bordo delle navi da crociera, con il racconto appassionato della lunga carriera di bordo di Antonio Cereda, già executive chef Princess Cruises per 35 anni; l’importanza delle persone, dei rapporti umani e del team-work nelle aziende e come trasformare i “killer delle idee” in partner collaborativi ( Lucio Russo, formatore e consulente alberghiero Sintema HR, Milano ). Marco De Marco, direttore del Consiglio Accademico della Macugnaga Monte Rosa School, dopo un riepilogo delle numerose attività formative, culturali e di ricerca svolte nel 2018, ha infine spiegato nel dettaglio l’offerta didattica della scuola per l’anno accademico 20192020, con i corsi semestrali in Food and Beverage, Rooms Division, International Hospitality Management e i corsi brevi di specializzazione. L’evento di presentazione si replicherà presto anche in altre realtà provinciali e oltre.