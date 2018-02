Tutta la giunta di Premosello ''trasloca'' nella Lega

L’intera giunta comunale di Premosello Chiovenda entra nella Lega. Il sindaco Giuseppe Monti, il suo vice Gianni Zonca e l’assessore Stefano Pella fanno ora parte del ‘’Carroccio’. L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa nella sede della Lega a Domodossola, dove oltre alla giunta premosellese c'erano il candidato alle elezioni Enrico Montani e il sindaco di Borgomezzavalle, Alberto Preioni.

‘’Una decisione maturata in questi mesi. Abbiamo capito che solo Salvini può cambiare le cose oggi in Italia’’ esordisce Giuseppe Monti, che arriva da esperienze politiche nella Dc e poi in Forza Italia. ‘’La Lega ha persone di valore – aggiunge Monti – e questa decisione serve anche ad unire i sindaci, per avere più potere nel nostro territorio. Dal Coub al Conser Vco, dalla Provincia alle Unioni montane. Come quella delle valli d’Ossola dove qualcosa non ha funzionato, vedi la polizia municipale da cui sono uscire anche amministrazioni Pd. E’ la certificazione del fallimento delle unioni’’.

Poi rimarca il problema sicurezza. ‘’Con Maroni al Ministero dell’Interno ci era stata data la possibilità di intervenire per frenare il fenomeno della prostituzione, che c’è anche da noi, tra Nibbio e Cuzzago. Ora con col governo targato Pd questa possibilità ci è stata negate, così abbiamo un media 8-10 prostituite sulla strada ogni giorno’’.

Soddisfatti in casa Lega. ‘’Sono felice per le nuove figure arrivate da noi – dice Alberto Preioni - . Ora spero in un maggior confronto tra sindaci del VCO per risolverne i problemi, dopo 5 anni di parole e promesse mai mantenute, come quelle per le strade statali: la 337, la 33, la 34’’.

‘’Una decisione importante, positiva – aggiunge Enrico Montani - . Con Monti ne parlavamo da mesi. E’ un altro segnale dato al territorio, la conferma che la Lega aggrega e cresce. I sondaggi ci danno al 23 per cento in Piemonte, spero siano giusti’’.

Nella foto Montani e Preioni assieme alla giunta di Premosello.