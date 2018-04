Tutte le ultime offerte del Centro per l'impiego

Azienda di Piedimulera operante nella produzione piani cucina e top bagno in granito agglomerato e ceramica cerca un rifinitore lapideo per lavorazioni di lucidatura e rifinitura con utensili e a mano. Indispensabile esperienza acquisita come lucidatore o rifinitore lapideo. Tempo indeterminato full time. Patente B, automuniti.