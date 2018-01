Un contratto nazionale povero e inaccettabile per gli infermieri italiani: NurSind Piemonte pronto a mobilitarsi

Dopo dieci anni di blocco contrattuale le risorse messe in campo per gli infermieri sono insufficienti a valorizzarne e riconoscerne l’importante ruolo. Le risorse proposte non tengono oltremodo conto degli inuumerevoli disagi di una categoria sottoposta a precarie condizioni di lavoro a fronte di sempre più gravose responsabilità. Condizioni di lavoro inoltre che questo contratto vuole peggiorare in materia di orario di lavoro derogando le norme sui riposi.

Tutto ciò è inacettabile ed per questo motivo che la Direzione Nazionale del NurSind, insieme a Nursing up, a seguito dell’ultimo incontro avuto all’ARAN, per la definizione del nuovo contratto nazionale, ha proclamato la mobilitazione degli infermieri Italiani. In assenza di risposte pronti allo

sciopero generale e ad una serie di manifestazioni nella capitale.

Chiameremo a raccolta tutti gli infermieri piemontesi, sottoposti tra l’altro in questi lunghi anni ad ulteriori sacrifici dovuti al blocco del turn over sobbaccardosi un carico di lavoro diventato ormai insopportabile oltre che rischioso. Apprendiamo che anche l’Assessore Saitta, in veste di coordinatore della commisione sanità della conferenza delle Regioni, ha invitato il governo a

invistire risorse dichiarando che il contratto non è più rinviabile. Ci chiediamo quale sarà l’impegno delle Regioni auspicato da Saitta, servono risorse e non dichiarazioni. Seppur vero che il contratto non è più rinviabile, auspichiamo debba essere dignitoso.



Francesco Coppolella

Coordinatore Regionale NurSind