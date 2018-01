VCO in Lombardia, Fratelli d'Italia: "Si punti sull'autonomia del Piemonte"

"L'annunciata non ricandidatura del Presidente Maroni alla guida della regione Lombardia, ci pare rappresenti il venir meno del principale interlocutore della proposta del comitato per il VCO in Lombardia - . Scrive il coordinatore provinciale di FdI Luigi Songa - con la mancata ricandidatura di Maroni, rilanciamo l'autonomia del Piemonte. In questo contesto riteniamo necessario rilanciare quanto avevamo già delineato, lavorare per una maggiore autonomia del Piemonte - inquadrata in un contesto ineludibile di Unità Nazionale - e il riconoscimento al VCO delle proprie spettanze, ad iniziare di canoni idrici.

In tal senso chiediamo un impegno forte a coloro che saranno chiamati a candidarsi per il nostro territorio alle elezioni politiche".