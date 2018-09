Quinto incontro organizzato dal Comitato per il Vco in Lombardia in vista del referendum del 21 ottobre. Oggialle 17 all'Hotel Corona si parlerà del modello del lavoro e della formazione in Lombardia.

Interverranno il presidente del Comitato per il VCO in Lombardia, Valter Zanetta, il presidente di Ascom VCO, Massimo Sartoretti, il consigliere regionale della Lombardia, Gianmarco Senna. Modera l'incontro Carlo Barberis, presidente di Expo training Fiera Milano.