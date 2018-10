Vodafone si scusa e offre in omaggio ai clienti 30 Giga gratis per un mese

Dopo una mattinata di disagi, segnalazioni e proteste per il mancato funzionamento dei cellulari, Vodafone corre ai ripari e, inviando un sms a tutti i clienti si scusa e offre anche un omaggio.

"Questa notte si è verificato nella tua zona un incidente tecnico di rara eccezionalità - si legge nel messaggio di Vodafone -: abbiamo lavorato tutta la notte senza interruzione per ripristinare il servizio e ci siamo finalmente riusciti alle 10.50. Ci scusiamo profondamente e consapevoli del disagio che ti abbiamo causato, abbiamo deciso di attivarti 30 Giga gratis per 1 mese. Attendi per favore SMS di conferma attivazione".

Tutto torna alla normalità, insomma, per gli utenti di Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria clienti del colosso delle telecomunicazioni.