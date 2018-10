Zanetta: ''Il popolo ha deciso, ma ora presenteremo il conto''

‘’E’ comunque stata una pagina di storia, peccato sia andata così’. Così parla Valter Zanetta, ex senatore e presidente del Comitato Pro Lombardia. Interviene a urne ancora aperte, anche se il risultato è quello di una bocciatura: i residenti del VCO hanno disertato le urne e non sono andati a votare, facendo mancare il quorum per referendum. Segno che il Verbano Cusio Ossola non vuole andare in Lombardia. Alle 19, la percentuale era solo del 27,27 per cento, anche se in molti comuni dell'Ossola i ''Si'' hanno visto una percentuale più alta.

‘’Quando il popolo decide ne prendo atto – dice Zanetta - . Sono però contento al di là del risultato. L’astensionismo purtroppo c’è stato ma eravamo Davide contro Golia. Avevamo la Regione contro e anche i disinformatori si sono mossi in massa. Pensavo di aver stabilito una sintonia coi cittadini, purtroppo il referendum è arrivato troppo presto e il tempo per prepararci è stato poco’’.

E adesso?

‘’Adesso però presenteremo il conto – aggiunge - . Il nostro comitato si trasformerà in un comitato permanente che chiederà diverse cose alla Regione Piemonte prima tra tutte una nuova legge elettorale che permetta anche al VCO di essere rappresentato a Torino. Non sono il tipo che si ritira a Sant’Elena. E domani terremo una conferenza stampa per dire cosa farà il comitato''.