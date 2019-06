Alberto Cirio ufficialmente proclamato Presidente della Regione Piemonte

Alberto Cirio è stato ufficialmente proclamato Presidente della Regione Piemonte. L'esponente di Forza Italia ha ricevuto il messaggio sul suo cellulare dell'ufficialità della nomina alle ore 18.31, con 1.091.081 voti, quando si trovava sul palco per incontrare Confindustria Biella.

Il verbale è stato firmato dalla presidente dell’Ufficio Centrale Regionale della Corte d’Appello di Torino Clotilde Fierro. “È una grande emozione - dichiara Alberto Cirio -. Ringrazio tutti i piemontesi, chi mi ha votato e anche chi non lo ha fatto perché per dare alla nostra regione un’altra velocità servirà l’aiuto di tutti. Questo per me è un grande onore, ma anche una grande responsabilità. Farò del mio meglio, con tutto il rispetto e l’amore che nutro per questa terra. E ora al lavoro per il nostro Piemonte”.

Cirio ha vinto le elezioni regionali dello scorso 26 maggio conquistando circa il 50% delle preferenze con la coalizione formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Sì Tav Sì Lavoro per il Piemonte. Secondo per preferenze Sergio Chiamparino, con la coalizione di centrosinistra, terzo Giorgio Bertola del M5S, quarto e ultimo Valter Boero del Popolo della Famiglia.

La prossima settimana si svolgerà dunque il passaggio di consegne tra il neo Presidente Cirio e l'ex Governatore Chiamparino.