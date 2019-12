Olimpiadi invernali, Preioni: grazie alla Lega fondi aggiuntivi, in Piemonte occasione persa per colpa del M5S

"Lo stanziamento di un ulteriore miliardo di euro, voluto e ottenuto dalla Lega a Roma per le Olimpiadi invernali del 2026, è la conferma di quanto i Giochi avrebbero potuto portare benefici a tutto il Paese. Benefici, di cui la nostra Regione non potrà purtroppo godere, a causa della cecità del M5S e della sindaca di Torino Chiara Appendino. Un'occasione persa per colpa di Grillo&C".

Alberto Preioni, Presidente del Gruppo Lega Salvini in consiglio regionale, commenta così la notizia dell'approvazione di un emendamento leghista, grazie al quale nella manovra economica sarà stanziato un miliardo di euro in più di quelli preventivati da destinarsi a Lombardia e Veneto, nei centri dove si svolgeranno i Giochi.

“Grazie al lavoro della Lega nella Capitale -dice Preioni- i territori che ospiteranno le gare delle Olimpiadi invernali del 2026 potranno dotarsi di un sistema di infrastrutture adeguato all'importanza degli eventi. Anche il Piemonte, se l'opposizione testarda e cieca del M5S non ce lo avesse impedito, avrebbe potuto accogliere migliaia di turisti, dando linfa e lavoro alle popolazioni locali di montagna e migliorando al contempo gli impianti sportivi e ricettivi esistenti. Il futuro è dalla parte di chi vuole migliorare la Regione, e l'Italia, e non frenare lo sviluppo -conclude Preioni- mi auguro che anche il M5S capisca che per andare in questa direzione serve mettere da parte i preconcetti, lavorare sodo e capire che il domani della nostra Regione passa dalla realizzazione di infrastrutture, dall'accoglienza di eventi di richiamo e dal sostegno alle nostre genti".