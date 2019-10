Pendolari: incontro in Regione Lombardia per migliorare il trasporto della Domodossola-Milano

Lunedì 8 ottobre, il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli, il vice sindaco di Sesto Calende Edoardo Favaron e l’esperto incaricato Lisa Tamaro, hanno incontrato l’assessore ai trasporti della Regione Lombardia Claudia Terzi e i funzionari di Trenord presso la sede di Palazzo Lombardia.

Scrive il sindaco: “In merito alle storiche criticità del trasporto locale (stato dei treni, malfunzionamenti, ritardi, soppressioni, degrado delle carrozze, sovraffollamento...),problemi peggiorati nell’ultimo anno - come dimostra la stima media di puntualità che non supera il 70%, la società Trenord ha informato che: sono stati ordinati 100 treni nuovi che entreranno in funzione tra giugno 2020 e giugno 2023; sino all’arrivo dei nuovi treni, continuerà la manutenzione dei vecchi convogli, risalenti a oltre 35 anni fa, con l’aggiunta di una dozzina di treni da Trenitalia (anch’essi datati) per far fronte al sovraffollamento delle carrozze; la maggior parte dei guasti e dei malfunzionamenti non dipendono dai treni ma dalle linee. In ordine al sovraffollamento delle carrozze, abbiamo chiesto a Trenord se sia possibile utilizzare treni di paesi stranieri. Tale soluzione non risulta praticabile in quanto i sistemi non sarebbero compatibili – fatta eccezione per i treni polacchi che, però, richiederebbero un anno e mezzo di tempo per ottenere l’omologazione”.

“Un incontro- conclude Gusmeroli - i cui esiti, nonostante la disponibilità degli interlocutori, risultano insoddisfacenti per il miglioramento del trasporto locale”. Il Direttivo del 'Comitato Sindaci per i pendolari e il territorio', di cui Gusmeroli è rappresentante, chiederà quindi “un ulteriore incontro con i vertici di RFI per sensibilizzarli su manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee, alla base della maggior parte delle criticità. Analogo incontro sarà fissato con l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte al fine di affrontare le criticità delle linee Novara-Arona e Novara-Domodossola”.