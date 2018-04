Regione, edilizia sanitaria: una delibera da 1,5 miliardi di euro

Un investimento complessivo di circa 1,5 miliardi per interventi di edilizia sanitaria: sarà utilizzato per il Parco della Salute di Torino e di Novara, per gli Ospedali unici dell’Asl To5 e del Vco, per completare quelli di Verduno e della Valle Belbo e per potenziare quelli dell’Asl Cn1 di Fossano, Saluzzo e Savigliano. È quanto prevede la delibera, presentata per la Giunta regionale dall’assessore alla Sanità Antonio Saitta, il cui esame è iniziato oltre una settimana fa al Consiglio regionale. Oltre 100 gli emendamenti presentati dall’opposizione, in particolare dal Movimento 5 stelle.

Un provvedimento esaminato dalla quarta Commissione nel corso di sette sedute: “Un programma d’interventi reso possibile dalla volontà di recuperare i fondi non utilizzati dalla Regione previsti dalla legge nazionale dell’88 sul programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario – ha ricordato l’assessore –. Per quanto riguarda, in particolare, gli investimenti sugli ospedali più grandi si prevede di ricorrere al partenariato tra pubblico e privato perché quando si deve realizzare un’opera pubblica bisogna tenere presente la situazione di fatto e, se non ci sono le risorse, usare una modalità innovativa che sia prevista dal Codice degli appalti”.

Il dibattito è stato aperto dal M5s, intervenuto con i consiglieri Davide Bono, Gian Paolo Andrissi, Paolo Mighetti, Giorgio Bertola e Mauro Campo, che – con sfumature diverse – hanno denunciato la possibile diminuzione dei posti letto, che metterebbe in forte discussione le delibere sul riordino delle strutture ospedaliere e il ricorso al partenariato pubblico-privato, che a loro dire si è rivelato non di rado antieconomico, considerando anche che la Regione non dispone di strutture pubbliche in grado di gestirne la complessità.

Gian Luca Vignale del Mns ha sottolineato il fatto che “grazie all’insistenza dell’opposizione oggi si discute in Aula una delibera sanitaria, che è potestà esclusiva del Consiglio regionale troppo a lungo trascurata” e si è soffermato anch’egli sul fatto che “il dato medio europeo è di 5,2 posti letto ogni mille abitanti, la legge Balduzzi ne prescrive 3 e le delibere di Giunta tendono ad abbassare, almeno per quanto riguarda l'Azienda ospedaliera Città della Salute e della scienza di Torino, l’indice a 2,6 rendendo di fatto la Regione fuorilegge”.

Per Fi sono intervenuti Andrea Tronzano, Angelo Bona e Andrea Fluttero, che hanno evidenziato di non vedere una logica sottintesa agli interventi previsti. L’intervento descritto non pare collocabile all’interno di un disegno più ampio e nulla avrebbe impedito alla Giunta – hanno sottolineato - anche nella fase del piano di rientro, di elaborare una visione complessiva da mettere in atto appena possibile. Paolo Allemano e Domenico Rossi, per il Pd, hanno espresso soddisfazione per la proposta di delibera perché consentirà di “aprire cantieri non solo cartacei”, frutto di un atto meditato e flessibile. La maggioranza si è presa un impegno e lo sta portando egregiamente a termine anche grazie all’approvazione di questo documento. Giuseppe Antonio Policaro di Fdi ha riferito che, almeno per quanto riguarda gli interventi previsti a Novara, sarebbe possibile portare avanti degli espropri che consentirebbero di limitare il ricorso al partenariato pubblico-privato.