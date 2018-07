Spese 'pazze' in Regione: condannati in appello 25 ex consiglieri

Venticinque condanne per peculato, alcune delle quali “eccellenti”. La Corte d’appello di Torino ribalta il verdetto di primo grado nel processo sulle spese pazze in Regione Piemonte riferite alla legislatura guidata da Roberto Cota tra il 2010 e il 2014. Roberto Cota, assolto in primo grado, è stato condannato a 1 anno e 7 mesi.

Stessa sorte per i due ex consiglieri della Lega Nord, ora in Parlamento, Paolo Tiramani e Riccardo Molinari, rispettivamente condannati a 1 anno e 5 mesi e 11 mesi, con 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. Rivista al rialzo la pena comminata alla parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli che da 4 mesi passa a 1 anno e 7 mesi.

Le altre condanne riguardano: Michele Giovine (4 anni e 6 mesi); Andrea Stara (1 anno e 10 mesi); Michele Fornagnana (1 anno e 10 mesi); Roberto Tentoni (1 anno e 7 mesi); Angiolino Mastrullo (1 anno e 6 mesi); Rosanna Anna Costa (1 anno e 9 mesi); Alberto Cortopassi (2 anni); Daniele Cantore (1 anno e 8 mesi); Giovanni Negro (1 anno e 10 mesi); Roberto De Magistris (1 anno e 6 mesi); Rosanna Valle (2 anni e 4 mesi); Girolamo La Rocca (1 anno e 6 mesi); Lorenzo Leardi (1 anno e 7 mesi); Massimiliano Motta (2 anni e 2 mesi); Angelo Burzi (2 anni e 4 mesi); Federico Gregorio (1 anno e 5 mesi); Massimo Giordano (1 anno e 6 mesi); Michele Dell’Utri (1 anno e 6 mesi); Alberto Goffi (1 anno e 5 mesi); Maurizio Lupi (1 anno e 4 mesi); Sara Lupi (1 anno).