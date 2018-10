Una dichiarazione di Reschigna sull'abolizione dello sconto benzina nelle zone di confine del Vco

Il vicepresidente della Regione Piemonte Aldo Reschigna ha rilasciato una dichiarazione in merito alla cancellazione dello sconto benzina nei distributori del Vco in prossimità del confine svizzero:

In un comunicato stampa, un consigliere di opposizione ci accusa di voler cancellare lo sconto alla pompa di benzina nel VCO, nelle zone di confine con la Svizzera, e legge questa volontà come il segno del disinteresse che nutriremmo nei confronti di questa provincia.

L’interesse nei confronti del VCO è dimostrato dalle risorse e dagli investimenti che per questa provincia ha stanziato nel corso della sua attività questa amministrazione regionale, invertendo una tendenza che andava da tempo in senso opposto.

Per quanto riguarda la proposta di interrompere lo sconto, presente nella legge cosiddetta omnibus in discussione in Consiglio regionale, deriva da una scelta compiuta anni fa dalla Provincia del VCO, allora gestita dal centrodestra come la Regione Piemonte, che non anticipava le risorse necessarie per lo sconto, in attesa del rimborso fiscale da parte dello Stato.

Questa prassi di non finanziamento è continuata finora, portando come risultato che la Regione ogni anno ha speso 35 mila euro per l’efficienza di un sistema informatico che doveva gestire gli sconti, ma che in realtà da anni non ha gestito alcunché.

Per questo abbiamo deciso di proporre la cancellazione della norma, in modo da risparmiare 35 mila euro all’anno ed evitare un inutile ulteriore spreco. Naturalmente, di fronte a precisi impegni da parte della Provincia sulle anticipazioni delle risorse necessarie, la Regione non avrà alcun problema a mantenere la norma. Ma sprecare risorse pubbliche in questo modo non ha alcun senso.