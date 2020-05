La candidata alle Europee Maria Gabriella Branca (La Sinistra) e il clima: "Ricostruzione e prevenzione temi fondamenta

Continua la campagna elettorale che porta al voto per le elezioni europee del prossimo 26 maggio e Maria Gabriella Branca, candidata nella circoscrizione nord ovest per "La Sinistra", sta effettuando un tour in giro per la Liguria per esporre il programma ai cittadini.

Ieri, come tutti i lunedì era presente al mercato di Savona per un presidio con un volantinaggio. Dopo il tema del lavoro, per il quale sarà importante l'intervento sul territorio di mercoledì 15 maggio con Sergio Cofferati a Vado Ligure alle 16.00 con i lavoratori Bombardier, a Finale dalle 18.00 dove si tratteranno i temi del lavoro e della crisi della Piaggio e alle ore 21.00 a Savona presso la sala rossa del Comune di Savona, la candidata si è soffermata sull'ambiente, tema presente all'interno del programma.