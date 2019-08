A Baveno il flamenco di Livio Gianola

Baveno frazione Feriolo - Sagrato Chiesa S. Carlo Borromeo - Via G.Mazzini – ore 21.00 - Concerto gratuito di Livio Gianola, unico chitarrista non spagnolo ad aver scritto musiche flamenco per il prestigioso Ballet National de España.

Compositore e virtuoso della chitarra a 8 corde, dotato di una portentosa tecnica chitarristica, si è fatto apprezzare in tutti i continenti presentando le sue composizioni fatte di melodie accattivanti e raffinate armonie. Un vero e proprio tocco di italianità all'interno del mondo flamenco che gli ha fatto guadagnare l'ammirazione dei grandi di Spagna, Paco de Lucia e Antonio Canales per citarne

alcuni.

Livio Gianola si presenta con una chitarra a otto corde, costruita appositamente secondo le sue istruzioni. I suoi concerti sono caratterizzati da brani di una creatività musicale unica: nelle sue composizioni mostra come alle atmosfere tipiche del flamenco si possano aggiungere colori, stili e forme sonore differenti - risultato di un background di enorme spessore artistico.

La sua proposta musicale va oltre il genere stesso e porta l'ascoltatore ai confini della world music e della musica classica, senza però mai perdere la sua connotazione principale, un approccio che diventa così più comprensibile e familiare anche per coloro che si avvicinano per la prima volta, o da poco tempo, all’ascolto di questa affascinante disciplina. Un musicista in possesso di un bagaglio tecnico e culturale che lo ha portato a sviluppare uno stile personalissimo e unico. Aspetto che, nel tempo, gli ha fatto guadagnare l'ammirazione e la stima dei più grandi artisti flamenco.

Le sue opere sono rappresentate in tutto il mondo nei più prestigiosi scenari. Come solista e in varie formazioni ha partecipato a importanti manifestazioni, è comparso in diverse trasmissioni televisive per RAI1, RAI3, RTSI (Svizzera),TVE (Spagna),VPRO (Olanda),TVP (Polonia). Ha scritto musiche per il cinema e il teatro risultando premiato al Festival Cinematografico di Rimini (1998) e al Mediterranean Film Fest di Siracusa (2018),ha composto lavori di più ampio respiro in ambito classico. Ha pubblicato quattro CD e una raccolta di studi ed esercizi per chitarra classica e flamenco e altre composizioni.

La rassegna UN PAESE A SEI CORDE/MASTER è stata realizzata con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2019 del bando “Performing Arts". Con questa rassegna, UN PAESE A SEI CORDE/MASTER è entrato a far parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

La rassegna "Un Paese a Sei Corde Master" viene realizzata con il contributo della Fondazione CRT nell’ambito dell’edizione 2019 del bando "Not&Sipari"