A Omgna il PD in ascolto dei quartieri

Incontri nei quartieri, in particolar modo a Crusinallo e Verta Brughiere, per ascoltare i cittadini. Li ha calendarizzati il Partito Democratico di Omegna: primo appuntamento il 28 settembre a Crusinallo in piazza Vittorio Veneto, secondo il 12 ottobre davanti al circolo la Verta. Due altri incontri sono stati fissati per il 9 e 30 novembre. " L'obbiettivo- hanno sottolineato in conferenza stampa i consiglieri Alessandro Rondinelli, Maurizio Frisone, Dario Galizzi e Rosario Olivieri-è dar voce a chi da mesi non è ascoltato. Stiamo infatti assistendo, proprio in queste settimane, ad un goffo tentativo di rimedio, con tour nei quartieri manco fossimo in campagna elettorale. In realtà, se non fosse per le iniziative di privati, che hanno portato all'inaugurazione di tre nuove strutture ad Omegna, potremmo dire che tutto latita e che l'amministrazione è ferma. Si è chiuso un asilo comunale importante per la comunità, c'è un sindaco che non sappiamo quanto possa guidare la città visto il suo ultimo impegno da navigator, ci sono tante parole sui social ma fatti concreti pochi. Come Pd- cosi i consiglieri- vogliamo tornare a capire i problemi oggettivi della gente e dei nostri cittadini: per questo cercheremo di raccoglierne le istanze"