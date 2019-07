A Pisano protagonista la manifestazione di auto storiche 'Controlla il Timbro'

Oggi, domenica 14 luglio a Pisano manifestazione di auto storiche dal nome 'Controlla il Timbro'. L'iniziativa vuole essere una alternativa ai classici raduni inserendo un percorso segreto. Solo al via le vetture distanziate di un minuto, riceveranno il road book da seguire con molti controlli timbro. Non è agonistico né a tempo. Gli unici due tempi da rispettare sono la ripartenza dopo il riordino di metà gara (con aperitivo) e l’arrivo a Pisano da dove parte la manifestazione. Al termine tutti a mangiare e alla premiazione, che avverrà intorno alle 14. “L’iniziativa-spiegano gli organizzatori- ha come scopo far conoscere questa zona del Piemonte di grande tradizione motoristica e di grandissimo fascino turistico con viste panoramiche assolutamente di prim’ordine”.