A Verbania assemblea pubblica su sanità e nuovo ospedale

Un'assemblea pubblica su sanità provinciale e nuovo Ospedale indetta dall'Amministrazione di Verbania dopo le dichiarazioni che si sono susseguite sui mezzi d'informazione nei giorni scorsi. L'iniziativa si terrà lunedì 8 luglio alle ore 20.45 a Palazzo Flaim a Verbania Intra.

“Le notizie apparse, con insistenza, in questi ultimi tempi sugli organi di stampa con la proposta di privatizzazione dell'ospedale Castelli e con il Verbano e il Cusio succursali dell’Ospedale di Domodossola (o dell’Ospedale di Borgomanero),rendono necessario mantenere alta l’attenzione sul tema.

Coerentemente con quanto sempre affermato, riteniamo che l’unica scelta per rilanciare una sanità di qualità per TUTTI i cittadini del VCO, sia quella della costruzione di un nuovo e moderno Ospedale in zona baricentrica nella nostra Provincia. Affiancato dal potenziamento dei servizi territoriali, a partire dalle Case della Salute.

Il contrario vorrebbe dire l’ennesima battaglia distruttiva tra i territori del VCO e una sanità meno efficiente. In attesa di capire quale decisione assumerà Alberto Cirio, il nuovo Presidente della regione Piemonte, invito tutti a partecipare all’assemblea di lunedì 8 luglio, per la massima mobilitazione su un tema essenziale per il nostro futuro”, così il sindaco di Verbania Silvia Marchionini ha presentato l'iniziativa.