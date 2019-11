Aggiornamento consiglio. Rossi (PD): "La Regione versa 211 milioni di euro all'anno alla Lombardia per mobilità passiva"

È intervenuto anche il consigliere regionale novarese del Pd Domenico Rossi che ha rilevato come ogni anno la Regione Piemonte versa 211 milioni di euro alla Lombardia per la mobilità passiva. “Quello che avviene nel Vco non riguarda solo questo territorio. Non possiamo tornare ai tempi in cui le scelte si facevano in base al potere di una forza politica. La sanità gestita senza rispetto dei numeri può far saltare tutto il sistema’. Rossi ha anche rilevato che al momento su questi temi non ci sia nessun atto e nessuna discussione all’ordine del giorno.