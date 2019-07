Al CNR Irsa di Verbania una conferenza sulla salvaguardia delle acque con personalità del mondo militare e scientifico

L'11 luglio presso la sede del CNR Irsa di Verbania a Pallanza, si terrà una conferenza sul tema delle acque e la salvaguardia delle stesse che vedrà coinvolte varie personalità del mondo militare e scientifico, sarà anche un momento di confronto e condivisione sul progetto WonderFull e sulla sua spedizione nel Mediterraneo. Il Progetto ​WonderFull 'Le 7 coste d’Italia' è una spedizione scientifica via mare e via terra raccontata per immagini, che ha come obiettivo quello di avvicinare e sensibilizzare il grande pubblico sui temi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell’ambiente e delle risorse a nostra disposizione.

“E' un progetto globale e crossmediale di comunicazione -spiegano ​da VOODOO Digital produttore del progetto- , promosso dal ​CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) ​CNR Irsa ​(Istituto di Ricerca sulle Acque),con l’interesse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ​e del Mare​, in collaborazione con la Marina Militare Italiana, l’Arma dei Carabinieri, l’Università degli studi di Bari Aldo Moro, ARPA Puglia, Jonian Dolphin Conservation e ​Fondazione Città della Speranza​, che ci vedrà coinvolti in una spedizione lungo le 7 coste italiane, per documentare il territorio e le aree protette, per sensibilizzare il grande pubblico sulle problematiche ambientali.

Per sottolineare il rapporto tra la tecnologia e la meccanizzazione al servizio dell’ambiente, nasce la collaborazione con ​Getac e ​Microsoft che forniranno le attrezzature tecnologiche a supporto, per l’elaborazione dei dati scientifici, ​Leonardo​, che supporterà le attività di ricerca attraverso le avanzate soluzioni tecnologiche per il monitoraggio del territorio dalla terra e dal mare messe a disposizione di vari operatori. Anche l’aspetto legato all’agricoltura sostenibile sarà un punto di interesse della spedizione, che vede coinvolta ​Landini, ​che metterà a disposizione i suoi trattori nelle aree agricole. Anche nell’abbigliamento la spedizione sarà supportata dai ​F.lli Campagnolo che producono nel rispetto della salute dell’ambiente.

31 Maggio 2019 ha avuto inizio la spedizione WonderFull, per percorrere via mare e via terra la nostra penisola e le isole maggiori percorrendo oltre 7000 km in oltre 49 giorni di viaggio. La spedizione scientifica percorrerà l’entroterra per raccontare e monitorare lo stato di salute del territorio attraverso il contributo dei ricercatori del ​CNR Irsa e dell’​ISPRA ​e dell’U​ niversità di Bari Aldo Moro​, visiteremo le aree naturali e incontaminate, patrimonio del nostro paese, protette e tutelate dall’A​ rma dei Carabinieri.​ Visiteremo e racconteremo le meraviglie del nostro paese e le opere di ingegneria che utilizzano in modo eco sostenibile le risorse del territorio, dall’acqua, all’aria, alla terra, per creare energia pulita e rinnovabile.

In mare da bordo della ​Nave Scuola Palinuro della ​Marina Militare per l’attività di monitoraggio scientifico dello stato di salute dei mari e dei fondali, per il controllo dell’inquinamento da microplastiche e per il monitoraggio dell’erosione costiera. I ricercatori scientifici e del team ​WonderFull ​da bordo della nave continueranno le ricerche anche sulla fauna marina, con il supporto della ​Jonian Dolphin Conservation che monitora lo stato di salute dei delfini e dei cetacei nel Mar Mediterraneo.

WonderFull sostiene Fondazione ​Città della Speranza per la ricerca nel campo dell'Oncologia Pediatrica, con l'obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico sulle problematiche legate all’inquinamento e alla correlazione di quest'ultimo con le malattie dell’età pediatrica.

La spedizione ​WonderFull si potrà seguire in presa diretta sui social, radio e i principali canali di comunicazione digitali e nei prossimi mesi anche in TV. ​WonderFull è un docu-reality a carattere scientifico e naturalistico ideato da ​Roberto Sfondrini autore e responsabile della comunicazione e da ​Roberto Pinnelli ​autore e regista di diverse spedizioni viaggio avventura trasmesse da Rai1.

Un ringraziamento particolare per il supporto tecnico a ​Frattin Auto,​ ​Luce e Gas Italia​, e ad AXERTA​ per il prezioso contributo informativo”.