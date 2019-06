Al via le escursioni guidate in Val Grande per i clienti dei campeggi del Consorzio Lago Maggiore Holidays

Al via per il secondo anno le escursioni guidate all’interno del Parco nazionale della Val Grande svolte in collaborazione tra il Consorzio Lago Maggiore Holidays ed il Parco Nazionale della Val Grande.

Si tratta di 26 escursioni – a piedi ed in e bike – rivolte ai clienti dei campeggi del Consorzio, che accompagnati dalle Guide Ufficiali del parco andranno alla scoperta della “Val Grande per tutti”; le mete infatti sono pensate anche per le famiglie e sono quindi portata di tutti ma toccano luoghi di grande interesse paesaggistico, storico/culturale, naturale.

Il progetto è iniziato lo scorso anno, ma quest’anno le mete sono raddoppiate così come sono raddoppiate le singole uscite.

I partecipanti visiteranno: il Monte Morissolo con visita alle gallerie della Linea Cadorna; il rifugio Piancavallone un balcone affacciato sul Lago Maggiore con visita alla Baita fumo di Miazzina; le alpi di Colloro - Capraga, Biogno e Sasso Termine - sui luoghi in cui è stato girato il film La Terra Buona; Trontano con visita ai mulini e - novità di quest’anno - un’escursione a Cicogna in e bike con visita al paese e al Centro visita del Parco.

Le escursioni si svolgeranno anche all’insegna della sostenibilità: i partecipanti infatti non si muoveranno con le loro auto, ma verrà predisposto un servizio navetta da e per i campeggi.

“Il Consorzio Lago Maggiore Holidays – dichiara il suo presidenteTranquillo Manoni – il 24 aprile ha compiuto 23 anni e ha promosso il nostro territorio partecipando ogni anno a 15 fiere turistiche in tutta Europa. Dall’anno 2012 è iniziata una concordata collaborazione con il Parco Nazionale Val Grande e le Aree Protette dell’Ossola inizialmente per le Fiere Turistiche in Italia e dall’anno 2018 anche per la realizzazione delle escursioni di Trekking con una novità inserita per la destinazione Cicogna che prevede un percorso effettuato con le E-Bike a conferma di un turismo sostenibile. Novità per l’anno 2019, oltre al raddoppio delle escursioni in Val Grande, ci saranno in programma n. 12 escursioni con destinazione Valle Antrona (giro del Lago e Campiccioli) e Valle Divedro (Alpe Veglia). Siamo sicuri che queste iniziative faciliteranno la realizzazione di altre per incrementare lo sviluppo turistico del nostro bellissimo territorio.”

“Il nostro obiettivo – dice Massimo Bocci Presidente del Parco Nazionale della Val Grande – è quello di promuovere concretamente il turismo sostenibile, la conoscenza del territorio e l’economia locale; ci muoveremo a piedi o in bicicletta, in modo lento, cercando di far fare agli ospiti dei campeggi non solo un’escursione ma una vera esperienza vicini all’anima delle nostre valli”.

Le escursioni inizieranno il giorno 11 giugno e termineranno il 5 settembre.