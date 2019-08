Al via "Poliritmica 2019", il festival delle percussioni a Verbania

Dal 2015 il Festival di Percussioni Poliritmica è organizzato dall'Ente Musicale Verbania e dall’Orchestra di percussioni Waikiki. Tanti i festival, le fondazioni e le associazioni partner che hanno dato il loro contributo sostenendo e aumentando l'audience di Poliritmica, quindi ringraziamo: Allegro con brio, ANBIMA VCO, JazzAltro, Collettivo Migma, PercFest, DrumsetMag, Malescorto, Fondazione Banca Popolare Novara, Fondazione Comunitaria VCO, Divieto di Sosta, AltriMondi, Villa Olimpia, Museo del Paesaggio, Biblioteca Ceretti, Ritmi e Incontri, Comune di Verbania, Assessorato alla Cultura di Verbania, Villa Giulia, Istituto Idrobiologico Pallanza, Sentieri d’arte Trarego.

Molti i concerti gratuiti nelle piazze e nei luoghi più caratteristici di Verbania, così come vari e curiosi i laboratori a Villa Giulia e nel parco in riva al Lago Maggiore: laboratori per bambini, per curiosi e neofiti, ma anche masterclass specifiche per chi è già avviato allo studio della percussione. Gli artisti provengono da tutto il mondo e sono conosciuti a livello internazionale, Poliritmica ha ospitato : David Friedman, Tony Arco, La Drummeria, Andrea Dulbecco, Walter Calloni, Tetraktis, Percussion Staff, Alfredo Romeo, Mike Quinn, Ellade Bandini, Gilson Silveira, Paolo Pasqualin, I Percussionisti del Teatro alla Scala di Milano, Francesco Pinetti, Sebastiano de Gennaro, Bienoise, Malstrom, Esecutori di metallo su carta, Maxx Furian, Paolo Pellegatti, Magatte Dieng, Marco Volpe, Pasquale Mirra, Gino Robair, Ney Rosauro, Francesco D’Auria, Dudù Kouate, Paolo Sanna, Giacomo Salis, Maurizio Murdocca.. e molti altri protagonisti della percussione mondiale. Quest’anno avremo ospiti i due batteristi Jacopo Pierazzuoli e Giulio Galati (masterclass, evento sponsorizzato da Diril Cymbals Italia, Respighi Drums, Evo Drumsticks, Code Drumheads),il batterista innovativo Khompa e uno tra i batteristi più conosciuti del mondo: Israel Varela. Inoltre avremo molti amici percussionisti che verranno a trovarci nella serata dedicata alla jam percussiva. Il festival si allarga con “Aspettando Poliritmica” anche prima del weekend di agosto presentando altri eventi interessanti e percussivi.

Sarà un evento in crescendo, come un rullo di tamburi!

Anche quest’anno raccoglieremo le donazioni al progetto denominato Ritmi e Incontri grazie all’iban fornitoci dalla Fondazione Comunitaria VCO: IT28 S033 5901 6001 0000 0000 570 causale donazione Ritmi e Incontri 2019

22/08/2019 MASTERCLASS

Dalle ore 20 presso la scuola di musica di Verbania, in Via alle caserme, 14 a Pallanza. Masterclass di Jacopo Pierazzuoli e Giulia Gelati (sponsorizzata da Diril Cymbals, COde Head drums, Liuteria Respighi). Batteristi spinti dall'interesse per la contaminazione tra generi e dalla profonda ricerca di un linguaggio originale. Il risultato è uno stile che non segue i clichet, a cavallo tra il Metal e la Musica Elettronica più moderna.

23/08/2019 CONCERTO DI PERCUSSIONI

Dalle ore 21 Concerto dell'ensemble formata da sole percussioni, presso Villa Olimpia di Pallanza, in Via Giuseppe Mazzini, 19 a Pallanza

24/08/2019 CONCERTO DI DANCE ELETTRONICA

Dalle ore 21 Concerto per batteria dell'artista Khompa, presso Villa Olimpia di Pallanza. In caso di maltempo l'evento si terrà presso Casa Ceretti, in Via Roma, 42 a Intra. Balli per tutta la sera.

25/08/2019 CONCERTO DI PERCUSSIONI

Dalle ore 21 Concerto dell'Orchestra di percussioni Waikiki e dell'artita Israel Varela, presso Villa Olimpia a Pallanza. Arrangiamenti di Francesco Pinetti. In caso di maltempo l'evento si terrà presso Villa Giulia, in Via Vittorio Veneto a Pallanza. Israel Varela, abile e raffinato compositore, è un batterista e cantante, considerato uno dei migliori talenti della scena musicale internazionale. Vanta già collaborazioni con i migliori musicisti del mondo tra i quali: Pat Metheny, Charlie Haden, Bireli Lagrene, Bob Mintzer, Abe Laboriel, Diego Amador, Pino Daniele. Lo spettacolo sarà una prima mondiale accompagnato dai Waikiki. L'evento è gratuito.