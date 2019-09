All'ENAIP di Omegna al via il corso gratuito di "Operatore CAD"

Stai cercando un corso che ti permetta di riqualificarti e ti offra nuove opportunità per il mondo del lavoro?

La sede EnAIP di Omegna propone il corso gratuito di OPERATORE CAD: questa figura professionale, utilizzando correttamente lo strumento CAD, realizza elaborati grafici bidimensionali e tridimensionali e opera in generale su specifiche/prescrizioni/indicazioni di un tecnico responsabile dell’area di attività.

Una volta terminato il percorso,potrà inserirsi in studi e uffici tecnici di aziende di qualsiasi dimensione. Lo sviluppo professionale futuro prevede il lavoro in autonomia.

Il corso è gratuito, della durata di 250 ore, e si svolgerà i lunedì, martedì e giovedì dalle 18 alle 22. Il percorso si rivolge a occupati e disoccupati con esperienza lavorativa in possesso di qualifica professionale. Al termine rilascia un Attestato di specializzazione.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: https://enaip.org/w6ns

www.enaip.piemonte.it