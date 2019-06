Allerta gialla per temporali sul Piemonte settentrionale: possibili temporali con grandinate

Allerta gialla per temporali sul Piemonte settentrionale. "Una vasta area di bassa pressione si muove lentamente dalle Isole Britanniche verso la Francia e - spiegano da Arpa - inizia a convogliare aria instabile dai quadranti meridionali sul Piemonte, portando rovesci e temporali sul Piemonte, dapprima sui rilievi settentrionali, in estensione alle pianure dalle ore centrali. Allerta gialla sui settori settentrionali del Piemonte. I fenomeni saranno generalmente deboli o moderati sul Piemonte meridionale, moderati con valori localmente forti sul settore settentrionale, in particolare su verbano e novarese. In corrispondenza dei temporali più intensi saranno possibili grandinate e locali rinforzi del vento".