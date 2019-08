Aperte le iscrizioni ad Artigiano in Fiera costi ridotti grazie al contributo camerale

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola promuove e sostiene la partecipazione delle imprese artigiane e agricole alla edizione 2019 di AF – L’ARTIGIANO IN FIERA in programma al Polo Fieristico Milano-Rho dal 30 novembre al 8 dicembre.

Fino al 30 settembre sono aperte le iscrizioni per partecipare alla manifestazione nella collettiva regionale piemontese con riduzione dei costi grazie alle risorse stanziate dal Sistema Camerale e dalla Regione Piemonte.

Sono ammesse a partecipare alla manifestazione le aziende con produzione propria di: abbigliamento e accessori; articoli da regalo e oggettistica; gioielleria e oreficeria; mobili e complementi d’arredo; prodotti enogastronomici.

Oltre al vantaggio di una maggiore visibilità e una migliore personalizzazione dello stand, per le aziende artigiane e agricole che parteciperanno alla Collettiva Piemontese è previsto un consistente abbattimento dei costi di partecipazione: grazie al contributo camerale le aziende si vedranno infatti ridotto di 500 euro il costo dello stand rispetto al prezzo di listino. Solo le imprese artigiane inoltre avranno accesso a un ulteriore sconto con risorse garantite dalla Regione Piemonte fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Per le imprese che partecipano per la prima volta alla manifestazione (o che non partecipano da almeno tre anni) è prevista poi una modalità di partecipazione alla fiera a costi davvero -leggeri- con un mini spazio espositivo di 6 metri quadrati.

La Collettiva Piemontese è organizzata dal Sistema Camerale e dalla Regione Piemonte in collaborazione con le confederazioni artigiane di categoria (Confartigianato, CNA, CasArtigiani).

Per accedere ai contributi le imprese devono essere in regola con il diritto annuale camerale e con i versamenti contributivi e previdenziali.

Bando con dettagli dei costi e modulo iscrizione disponibili sul sito della Camera di Commercio del VCO www.vb.camcom.it

ESEMPIO abbattimento costi per nuovo espositore con qualifica artigiana stand mq 12: 1.959,00€ a fronte di un costo di listino fiera di 3.659,00€

I NUMERI DI ARTIGIANO IN FIERA

(dati ufficiali edizione 2018)

- oltre 3.000 espositori provenienti da oltre 100 Paesi del mondo

- 340.000 mq occupati, distribuiti su 9 padiglioni

- oltre 1,2 milioni di singoli visitatori

- visitata da migliaia di operatori specializzati

- oltre 150.000 tipologie di prodotti

Info:

Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820 promozione@vb.camcom.it