Artigiani aperti per ferie: nel periodo estivo torna l’iniziativa di Confartigianato

Parrucchieri ma anche autoriparatori, estetiste e manutenzione caldaie … E tanto altro.

Sono gli artigiani “aperti per ferie” che hanno aderito all’iniziativa di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale che, come ogni anno, segnala gli artigiani associati del Piemonte Orientale che rimangono aperti nel mese di agosto o parte di esso e ai quali rivolgersi con fiducia. L’elenco è consultabile al sito www.artigiani.it.

“Da trent’anni promuoviamo questo servizio, utile per i nostri associati e per la clientela” spiega Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale “nel mese di agosto può capitare di avere bisogno di un intervento di un artigiano qualificato e nell’elenco consultabile on line al nostro sito se ne trovano oltre cento delle nostre tre province”.