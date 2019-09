Assegnata la riqualificazione del verde all’ingresso de “Il Maggiore

È di 25 mila euro l’impegno di spesa per la riqualificazione della zona a verde all’ingresso del teatro “Il Maggiore”. Fornitura e posa delle zolle, predisposizione del fondo e operazioni tecniche relative sono state assegnate nei giorni scosti ad un’azienda florovivaistica locale. Il tratto interessato ai lavori è quello sul lato sinistro del vialetto d’ingresso al cento eventi oggi in terra battuta. L’opera è stata finanziata con la variazione al bilancio di previsione votata il 25 luglio scorso in consiglio comunale. L’area a verde attorno al “Il Maggiore” è uno dei punti sensibili della polemica politica ripresa dopo ferragosto dalle minoranze di centrodestra. Ad aprire le “ostilità” verbali è stato il candidato sconfitto del centrodestra a sindaco Giandomenico Albertella seguito nei giorni scorsi dal rappresentante a palazzo Flaim di Fratelli d’Italia, Damiano Colombo in una nota contenente un attacco a 360 gradi sulla manutenzione del verde di tutto il territorio comunale. L’area verde attorno al centro eventi è una delle più frequentata di Verbania.