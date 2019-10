Battute finali per il Festival Rodari: oggi la cerimonia di premiazione e il musical 'Favole al Telefono'

Omegna e il Parco della Fantasia sono ormai proiettati verso le stupefacenti novità dell’anno che verrà, quel 2020 in cui si celebrerà il centenario dello scrittore. Le attività previste per questa edizione, però, non sono ancora finite, il VI Festival Rodari è entrato nella sua settimana finale.

I festeggiamenti ripartono oggi, mercoledì 23: in questa data, 99 anni fa, Gianni Rodari nasceva, cullato dalle timide onde del lago d’Orta. Quale giorno migliore per celebrare i vincitori del riconoscimento a lui dedicato? A partire dalle ore 16 si terrà infatti la cerimonia del Premio Rodari, che sarà presentata da Loredana Lipperini, nota voce della trasmissione 'Fahrenheit' di Radio 3, di ritorno nella città dopo essere già stata protagonista del Festival 2017.

Ma chi sono i vincitori di quest’anno? Nella categoria Albi Illustrati: 'Il piccolo pescatore e lo scheletro' di Chen Jiang Hong (edizioni Carmelozampa); la menzione speciale va a 'Nel mio giardino il Mondo' di Irene Penazzi (edizioni Terre di Mezzo). Nella categoria Fiabe e Filastrocche: 'Il posto segreto' di Susanna Mattiangeli e Felicita Sala (edizioni Lupoguido); la menzione speciale va a 'Vado via!' di Betty Colombo e Paloma Canonica (edizione Bohem); segnalazione della Giuria: 'L’infinito Giacomo Leopardi' di Marco Somà e Daniele Aristarco (edizioni Einaudi Ragazzi). Infine nella categoria Rappresentazioni Teatrali: 'Tippi e Toppi', nata a Teatro di Arezzo e selezionata da una giuria di ragazzi delle scuole cittadine.

In seguito verranno premiati anche i ragazzi che hanno partecipato al concorso 'La Favola mai Scritta', promosso dal Comune di Strona e organizzato dall’Assessore alla cultura Sara Strambo.

Il pomeriggio di mercoledì si concluderà con una torta gigante, realizzata grazie alla collaborazione tra VCO Formazione, pasticceria Zanardi e pasticceria di Nonio.

Alle ore 21 sarà la Fondazione Aida a porre fine alla giornata: presso il Teatro Sociale di Omegna andrà infatti in scena il loro musical 'Favole al Telefono', (prenotazioni presso l’Ufficio Cultura 0323.868428) una “fiaba in musica” dedicata a tutta la famiglia che raccoglie alcune delle più celebri favole e filastrocche di Gianni Rodari inserendole all'interno di una trama completamente originale in grado di parlare ai bambini di oggi e di ieri.

Ultimo nella rassegna, ma non per questo meno importante, l’incontro previsto per le ore 21 di giovedì 24 ottobre nel corso del quale, alla presenza delle associazioni cittadine, verranno presentati alla città il nuovo Museo Rodari e il programma previsto per l’importante ricorrenza del centenario rodariano del 2020.