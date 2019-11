Campagna informativa della polizia municipale di Verbania sui dispositivi anti abbandono per bimbi fino a 4 anni

La polizia municipale di Verbania ha avviato una campagna informativa sulle caratteristiche e la normativa dei dispositivi anti abbandono da applicare sui seggiolini in auto per i bimbi fino a 4 anni negli asili nido e nelle scuole materne di Verbania. “Con la speranza che entri in vigore il decreto che concede una proroga di 6 mesi che ci consenta di evitare di comminare multe da 81 euro, ridotte a 56,70 in caso di pagamento sollecito”, spiega il comandante Andrea Cabassa alla presentazione dell’iniziativa in sala giunta con l’assessore competente Patrich Rabaini che commenta: “Come ho spiegato alla conferenza stampa di presentazione del nuovo comandante, il nostro intento non è quello di punire ma di prevenire, la campagna informativa si inserisce in questa politica”. “È stato difficile anche per noi – aggiunge Cabassa –, abbiamo ricevuto copia delle nuova normativa il 6 novembre, il giorno prima che entrasse in vigore. Sappiamo che per le famiglie è difficile procurarsi i dispositivi, cerchiamo d’informare sui modelli che consentono di evitare le multe”.

Rabaini ha aggiornato i cronisti anche sulla situazione della statale 34 tra Suna e Fondotoce: “Al momento non ci sono novità, ne sapremo di più oggi alle 18 al termine del sopralluogo dei tecnici delle ditte. Saranno loro a dirci se possiamo comunicare una data per la riapertura in entrambi i sensi di marcia oppure dovremo aspettare. Per ora faccio i complimenti alla polizia locale per la tempestività e l’efficienza dimostrate insieme alle altre forze dell’ordine nel momento dell’emergenza e nel ripristino di una situazione relativamente normale compatibilmente alle esigenze di cantiere”.