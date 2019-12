Cgil, Sacra Famiglia vuole tagliare ancora il costo del lavoro: basta sacrifici per i dipendenti

I dipendenti della Fondazione Sacra Famiglia potrebbero vedere ulteriormente alleggeriti i propri stipendi e ridotti i propri diritti sindacali. È quanto denuncia Cgil Novara che si appresta a scongiurare questa eventualità con mobilitazioni e tutele legali nei confronti dei lavoratori. Fondazione Sacra Famiglia è l'organizzazione senza fine di lucro attiva nel settore sociosanitario e assistenziale con 23 sedi tra Lombardia, Piemonte e Liguria che gestisce anche la RSA omonima di Verbania.

“Dopo l'accordo di crisi, in scadenza, siglato tre anni fa -scrive Funzione Pubblica Cgil Novara- che ha tolto al personale 4 festività e ridotto i premi di produzione, ora la Fondazione comunica che intende passare anche i restanti 800 dipendenti circa (sui complessivi 1600) al contratto nazionale Uneba, invece che mantenere loro quello della sanità privata Aris. In sintesi: Sacra Famiglia vuole tagliare ancora sul costo del lavoro”.

Cigl riassume l'elenco dei tagli e della cancellazione di diritti e indennità subiti dai dipendenti, e tira le somme su quanto risparmiato dall'ente che gestisce la RSA verbanese. “Dai conti forniti nel 2016 dalla stessa Fondazione sui risparmi nel passaggio dal contratto Aris a quello Uneba si evince quanto abbia pesato su lavoratrici e lavoratori l’operazione economica messa in atto: il risparmio, riferito al 2015, di oltre 2 milioni e 100 mila euro, è fatto dalla cancellazione di alcuni istituti contrattuali come indennità di turno, maggiorazioni festive e notturne, orario di lavoro indennità di malattia, ecc. Sicuramente quel valore potrebbe essere in parte sceso anche per via di dimissioni e pensionamenti”. Il sindacato stima che Sacra Famiglia dal 2020 potrebbe risparmiare 1 milione e 500mila euro annui se a tutti i dipendenti venisse applicato il contratto ccnl Uneba.

“Fondazione -prosegue il sindacato- sostiene di garantire il mantenimento dei valori tabellari, scordando che a farlo è invece la legge. Ma l’ente scorda anche di dirla tutta, e cioè che siccome il tabellare Aris è più alto, vuole riassorbire, fino al 2023, tutti i futuri aumenti contrattuali che dovessero intervenire per il personale ARIS che passa all’Uneba. Aggiungendo così al danno la beffa! Dopo 13 anni di fermo, lavoratrici e lavoratori della sanità privata avranno a breve il rinnovo del contratto mentre agli 800 dipendenti della fondazione se venisse cambiato il contratto si vedrebbero negato anche questo rinnovo! E questa operazione quali altri risparmi produrrebbe?”. Secondo Cgil il cambio di contratto e il conseguente mancato rinnovo previsto nel piano strategico 2020-23 della Fondazione produrrebbe un risparmio di quasi 9 milioni e 800mila euro. Questo senza calcolare altre voci come maternità e scatti di anzianità.

Un ulteriore problema per il sindacato è la ridistribuzione della produttività sempre più bassa. “Sacra Famiglia -conclude Cgil- risparmia in 4 anni 9.744.000 euro e ne redistribuirebbe come produttività solamente 880mila. Guadagnandoci quasi 9 milioni di euro. Alla faccia della valorizzazione del capitale umano! Sul personale riducono i costi e vogliono toglier loro anche la pelle. Ci opporremo a questo scempio”.