Ciclo formativo sui temi dell’internazionalizzazione delle PMI in Camera di Commercio

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola da sempre ritiene importante sostenere le PMI locali nell’internazionalizzazione, attraverso attività di consulenza, promozionali, bandi per contributi e offerte formative.

Nel 2018 il valore delle esportazioni provinciali ha superato i 718 milioni di euro, registrando un incremento del 6,6% rispetto al 2017. Questo è il miglior risultato degli ultimi 20 anni. Anche le importazioni del VCO segnano +12. Il dato provinciale è ben oltre la performance piemontese (+0,4%),e italiana (+3,1).

L’ottimo risultato dell’export provinciale è frutto della crescita dei maggiori settori (metalli, macchinari e articoli in plastica); fa eccezione il settore chimico. La Svizzera si conferma il primo mercato per le imprese esportatrici della provincia. Questi in sintesi i risultati che emergono dall’elaborazione della Camera di Commercio del VCO su dati Istat.

In questo contesto l’ente camerale del Verbano Cusio Ossola organizza, grazie al progetto Interreg V-A Italia Svizzera “Transform – ID 475998”, un ciclo di seminari rivolti a imprenditori e manager al fine di fornire ai partecipanti strumenti e metodi per ripensare le strategie aziendali e approcciare nuovi mercati.

Il percorso formativo proposto è composto da 4 seminari gratuiti per le PMI che si terranno presso la sede della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola a Baveno, S.S Sempione 4 (Villa Fedora),dalle ore 14.00 alle ore 18.00 secondo il seguente calendario:

• 28 maggio 2019: Novità fiscali 2019 nei rapporti con l’estero

• 18 giugno 2019: Il recupero del credito in paesi extra-ue: strategie e strumenti per le pmi

• 10 luglio 2019: Forme di aggregazione e reti d’impresa per operare all’estero

Il quarto seminario verrà calendarizzato nella seconda metà di settembre e sarà sull’argomento: Export check up: valutare le potenzialità dell'azienda rispetto all'ingresso in un nuovo mercato.

Il seminari proposti sono finanziati nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, Progetto “Transform – ID 475998” (WP 3) - di cui al decreto 11893 del 9 agosto 2018 Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Regione Lombardia.

La Camera di commercio del VCO è capofila di parte italiana del progetto, i partner italiani sono Camera di Commercio di Novara e Camera di Commercio di Varese, il Capofila di parte elvetica è SUPSI.

Sul sito camerale www.vb.camcom.it disponibile il programma dettagliato dei seminari con il modulo di adesione.

Per informazioni: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del Verbano Cusio Ossola

Servizio Promozione delle Imprese Tel. 0323/912803 Mail. promozione@vb.camcom.it