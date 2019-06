Cirio al lavoro come Presidente: ”Mio mandato nel segno cambiamento, ma anche continuità per cose buone”

“Questo passaggio di consegne per me è un momento importante. Oggi è l’inizio di un nuovo mandato, che sarà nel segno continuità per le cose buone fatte dalla giunta precedente, e del cambiamento per quelle che non vanno bene. Io ringrazio Sergio per aver dato la disponibilità ad essere qui oggi e da neopresidente per il lavoro svolto in questi lunghi e complessi anni”. Con queste parole il neo Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio si è insediato ufficialmente in Piazza Castello, dove questa mattina si è svolto lo scambio di consegne con l’ex governatore Sergio Chiamparino, dopo la proclamazione avvenuta giovedì scorso.