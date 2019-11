Cittadinanzattiva, i verbanesi pagano in media 253 euro di tassa rifiuti

“È di 300 euro, in media, nel 2019, la tassa dei rifiuti nel nostro Paese, con differenze territoriali molto marcate: la regione più economica è il Trentino Alto Adige, con 190 euro, la più costosa la Campania con 421 euro’’. Così si legge nel report di Cittadinanzattiva sull’Osservatorio prezzi e tariffe.

Catania il capoluogo di provincia più costoso (504 euro e un aumento del 15,9% rispetto al 2018),Potenza il più economico (121 euro e un decremento del 13,7% rispetto al 2018). Analizzando le tariffedei 112 capoluoghi di provincia esaminati, sono state riscontrate variazioni in aumento in circa la metà, 51 capoluoghi; tariffe stabili in 27 capoluoghie in diminuzione in 34. A Matera l’incremento più elevato (+19,1%),a Trapani la diminuzione più consistente (-16,8%).

In Piemonte la media è di 276 euro a famiglia, un +1,4 per cento rispetto al 2018. Si passa dai 205 euro di Novara, ai 402 di Asti. A Verbania la Tari 2019 è in media di 253 euro contro i 245 dell’anno prima, pari ad un 3,2 per cento in più.