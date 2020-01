Commissione autonomia, Preioni (Lega): grande soddisfazione, altro passaggio importante per il rilancio del Piemonte

“La Commissione autonomia, licenziata il 22 gennaio in Giunta per il regolamento, è motivo di enorme soddisfazione per la Lega, prima firmataria e ferma sostenitrice. Ringrazio tutti i consiglieri che col loro sì hanno contribuito a un passaggio fondamentale nel chiedere maggiori competenze e maggiori risorse per migliorare concretamente la vita dei cittadini. Non dimentichiamo che ogni anno i piemontesi danno a Roma, allo Stato centrale, 10 miliardi di euro di residuo fiscale attivo. Ci riallineiamo a Veneto e Lombardia in una sfida verso il futuro che abbiamo lanciato e che ora vogliamo vincere per migliorare sensibilmente la realtà economica e sociale della nostra Regione”. Così in una nota il Presidente Gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni.