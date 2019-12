Consulta Regionale Piemonte, un aiuto pratico ai piccoli comuni per accedere ai finanziamenti europei

Un aiuto pratico a favore dei Comuni piemontesi, specie quelli di piccole dimensioni, per accedere ai bandi e quindi ai finanziamenti europei. È questa una delle novità principali del programma 2020 della Consulta Regionale Europea del Piemonte, presentato oggi pomeriggio dal consigliere delegato Michele Mosca: “Il lavoro svolto dalla Consulta è encomiabile -ha sottolineato- è mia intenzione e quella di tutto l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale incrementare l’attività, rendendola sempre più pratica, pragmatica e utile per i cittadini piemontesi che intendano o debbano raffrontarsi con le istituzioni europee”.

In particolare, il progetto 'Capacity building' persegue il miglioramento della capacità di progettazione europea delle amministrazioni locali piemontesi. Si intende aumentare la consapevolezza degli amministratori locali sulle opportunità offerte dall’Unione europea e sul ruolo potenziale degli enti che rappresentano nell’accesso i finanziamenti. Il progetto è stato illustrato dall’Anci: prevede workshop dedicati agli amministratori locali nelle province piemontesi e nella Città metropolitana di Torino, ma rivolti anche ai funzionari degli enti locali interessati. Verrà anche elaborata la guida 'La Programmazione 2021 – 2027: i finanziamenti europei per gli enti locali' per facilitare l’orientamento tra le diverse fonti e la comprensione delle opportunità, dedicata specificatamente alla partecipazione degli enti locali.

All’incontro, cui ha partecipato anche Ivano Martinetti (M5s),sono stati illustrati i tanti progetti che Mosca ha definito nel loro insieme degni di grande attenzione e ai quali verrà quindi dato seguito nel 2020. Come 'Diventiamo cittadini europei' con le conferenze nelle scuole piemontesi, il corso di aggiornamento per insegnanti, i viaggi studio per i vincitori, il Seminario di Bardonecchia e la partecipazione all’evento Europe Day organizzato dall’Ufficio del Parlamento Europeo e dall’Ufficio della Commissione Europea di Milano.

Ma anche il Protocollo d’intesa tra il Consiglio regionale e il Politecnico di Torino sulla divulgazione delle opportunità di sviluppo derivanti dall’applicazione del 'Design Sistemico/Blue Economy' in Piemonte.

Si collaborerà al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Internazionali dell’Università di Torino, mentre con Cgil, Cisl e Uil è previsto il progetto 'Valorizzazione percorsi formativi degli studenti incoming in Erasmus nelle Università piemontesi'. Con l’associazione Acmos 'Meridiano d’Europa', un programma per favorire la partecipazione dei giovani al processo di integrazione europeo attraverso un percorso educativo fondato sui valori della tolleranza e della multiculturalità.

In collaborazione con il Movimento federalista europeo di Torino è in programma il progetto 'Tavola rotonda sulla Conferenza sul futuro dell’Europa' e il ciclo seminariale 'Le sfide dell’UE dopo le ultime elezioni del Parlamento Europeo'; con il Sioi il progetto 'L’Europa a scuola – Formazione per i docenti del territorio del Piemonte'. Con l’associazione Anqui, poi, il progetto 'Il futuro dei Quadri direttivi in Piemonte e Europa'.