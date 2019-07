Croce Verde di Gravellona in festa dal 12 al 14 luglio

Dal 12 al 14 luglio, presso l’oratorio San Pietro di Gravellona Toce si svolgerà la festa della Croce Verde, in collaborazione con l’Associazione Commercianti Benpensanti e con il patrocinio del Comune di Gravellona Toce.

Tre serate di festa a ingresso libero, aperte ai cittadini, con i volontari e simpatizzanti della Croce Verde Gravellona Toce. Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, a partire dalle ore 19, all’oratorio San Pietro, si potrà cenare e ascoltare buona musica. Il programma musicale prevede per venerdì 12 luglio serata Dj con Radio Rto, sabato 13 luglio tributo a Vasco con “Deviazioni spappolate” e domenica 14 luglio musica con Luciana Band.

La Croce Verde Gravellona Toce, Pubblica Assistenza aderente all’Anpas, può contare sull’impegno di 97 volontari, di cui 34 donne, e nove dipendenti grazie ai quali ogni anno svolge oltre 6mila servizi. Si tratta di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, servizi di accompagnamento per visite, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni per un totale annuo di circa 240mila chilometri percorsi.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 83 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 9.785 volontari (di cui 3.611 donne),6.403 soci, 447 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 415 autoambulanze, 206 automezzi per il trasporto di persone disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 4 imbarcazioni, svolgono annualmente 479.221 servizi con una percorrenza complessiva di quasi 16 milioni di chilometri.