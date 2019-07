Da Cristina e Manzini (FI) proposta per il turno unico anche nei comuni sopra i 15mila abitanti

Turno unico per l’elezione del sindaco anche nei comuni sopra i 15 mila abitanti. Che, per il Vco, significa Domodossola, Omegna e soprattutto Verbania. “E’ chiaro – ammette la deputata Mirella Cristina (Forza Italia) – che la proposta elaborata da me eMassimo Manzini (coordinatore provinciale di FI, ndr),nasce anche dal caso di Verbania. Molti elettori di centrodestra che m’hanno avvicinato dopo il ballottaggio m’hanno sollecitata in questo senso. Ma ritengo sarebbe stato giusto che lo schieramento più rappresentativo, nel caso di Verbania il centrodestra, avesse il proprio candidato sindaco alla guida della città”. “La nostra proposta - aggiunge Manzini – riprende la legge della regione Sicilia che assegna la vittoria al candidato che raggiunge almeno il 40 per cento. Che può essere di qualsiasi colore politico. A Palermo, da esempio, Leoluca Orlando è stato eletto con 42 per cento”. La proposta di Cristina è stata presentata, ed approvata, nei giorni scorsi dal legislativo di Forza Italia. Se tutto andasse secondo le aspettative di Cristina e Manzini approderebbe ad ottobre nella competente commissione della Camera per l’esame e l’eventuale invio in aula.