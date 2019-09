Dal 28 settembre su Tv2000 una serie dedicata ai Sacri Monti di Piemonte e Lombardia

Orta, Domodossola, Ossuccio, Varallo, Ghiffa, Varese, Oropa e Belmonte, sono protagonisti su Tv2000 della serie di documentari Sacri Monti di Piemonte e Lombardia, dal 2003 patrimonio Unesco dell’umanità. In onda dal 28 settembre il sabato alle ore 17.30.

I Sacri Monti, incantevoli dal punto di vista naturalistico, sono fortemente legati alla devozione popolare e ricchi di testimonianze storiche e artistiche. Nascono tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, con l’idea di creare in Europa percorsi di preghiera alternativi alla Terrasanta, all’epoca inaccessibile per la presenza dei Mori.

I frati minori, custodi del Santo Sepolcro, individuano un modello devozionale per Varallo, disegnato attorno al 1480, per costruirvi una “Nuova Gerusalemme”. Carlo Borromeo, vescovo di Milano, favorisce la creazione di altri Sacri Monti, come concreta espressione di fede e come baluardi contro gli eretici. A quello di Varallo, seguono i Sacri Monti di Crea, Orta, Varese, Oropa, Ossuccio, Ghiffa, Domodossola e Belmonte, oggi legati tra loro dal Devoto Cammino. Un viaggio, assolutamente inedito, alla scoperta di questi luoghi con l’aiuto di storici e archeologi, uomini di fede ed esperti d’arte, botanici e guardaparco.

La serie è curata da Clara Iatosti (giornalista Tv2000),Lucrezia Di Donna, e Armando Lorenzini

Sinossi puntate e data di messa in onda:

28 settembre

Orta

Il nostro viaggio inizia qui, ad Orta, al confine tra Piemonte e Lombardia. Due amiche, una giornalista e una paesaggista, Clara e Lucrezia, ci accompagneranno in un itinerario-pellegrinaggio tra fede e bellezza, alla scoperta dei nove Sacri Monti siti Unesco, patrimonio dell’umanità dal 2003. Dalla fine del ‘500, il Sacro Monte di Orta è sempre stato meta di viaggio. Oggi come allora, arrivare sulla vetta, affacciarsi alle terrazze e ammirare il lago e la sua isola offre calma e serenità. Ispirati dalla vita santa di Francesco, alla cui vita santa il Sacro Monte è dedicato, la risposta alle domande dei visitatori verrà dal cuore.

5 ottobre

Domodossola

Raggiungiamo il Monte Calvario di Domodossola, già romitorio del filosofo Antonio Rosmini e oggi sede dell’Istituto della Carità, fondato dallo stesso Rosmini nel 1828 e dedicato agli studi rosminiani. Le nostre pellegrine entrano in contatto con il pensiero rosminiano e visitano il Sacro Monte che, partendo dalla città di Domodossola, si sviluppa lungo il percorso della via crucis con l’ascesa al monte, dove sorgono le ultime cappelle e l’istituto.

12 ottobre

Crea

Meta di questo pellegrinaggio è quella perla del Monferrato che è il Sacro Monte di Crea. Abbiamo visitato, oltre al santuario mariano, meta di pellegrinaggi sin dal medioevo, le cappelle che compongono il percorso devozionale.

Il percorso, di cui la Cappella del Paradiso rappresenta il culmine fisico e simbolico, è scenico e toccante lungo tutto il suo svolgersi, costellato di cappelle e romitori e immerso in una splendida riserva naturale.

19 ottobre

Ossuccio

Sulla sponda occidentale del Lago di Como, regna l’armonia. Tra architettura e paesaggio, tra fede e bellezza, riparte il viaggio delle nostre pellegrine Clara e Lucrezia. Oggi sono ad Ossuccio, nel comune di Tremezzina, per visitare il Sacro Monte, riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’Unesco dal 2003. Una via ripida fatta di ciottoli è punteggiata da piccole cappelle votive, che si snodano lungo il sentiero fino alla sommità del colle, fino ad un panorama senza uguali. È la casa della Madonna del Soccorso, simbolo del territorio, luogo di fede, preghiera e silenzio,

26 ottobre

Varallo

Eccoci a Varallo, il primo dei Sacri Monti e il modello ideale a cui tutti gli altri hanno guardato. A partire dai primi anni del Cinquecento, regista del del Sacro Monte fu il pittore, scultore ed architetto Gaudenzio Ferrari: cresciuto, egli stesso, di pari passo con il Sacro Monte, lavorò al suo sviluppo sino al 1529. È stato il progettista di alcune cappelle, tra cui la più importante, quella della Crocifissione. È stato anche autore di numerose statue (prima in legno, poi in terracotta) e di affreschi che, nelle cappelle, fanno da sfondo e completamento alle scene della vita di Gesù. L’episodio si conclude con la visita al sepolcro di Cristo.

2 novembre

Ghiffa

Una giornata indimenticabile al Sacro Monte della Santa Trinità di Ghiffa, un balcone privilegiato sul Lago Maggiore: un Sacro Monte unico e meraviglioso, capace di toccare lo spirito e aprirci alla contemplazione. Contemplazione che viene favorita dal paesaggio immersivo e dallo sviluppo architettonico, unico nel suo genere, che si dipana lungo solo tre cappelle, dedicate a un unico mistero: quello della Trinità.

9 novembre

Varese

Il nostro cammino ci ha portato oggi al Sacro Monte di Varese. Mentre preparavano questo viaggio, Clara e Lucrezia, le nostre viaggiatrici, lo hanno visto ritratto in foto d’epoca bellissime. Lo scrittore francese Stendhal, amante dell’arte e appassionato dell’Italia, lo descrive stupito e ammirato. “L’aspetto del borgo disposto tutt’intorno alla chiesa è singolare. – riporta nei suoi appunti – Le montagne grandiose. Insieme magnifico: al calar del sole, noi vedemmo sette laghi. Credetemi, cari amici, ho potuto girare in lungo e in largo Francia e Germania senza ricavare simili sensazioni”. Tutto, architetture, opere d’arte, natura, è stato pensato per entrare in relazione con il pellegrino e coinvolgerlo. Nei volti delle statue, rivediamo quelli degli antichi abitanti di questi luoghi e dei pellegrini che nei secoli hanno vissuto la nostra stessa esperienza. Partiti pieni di dubbi e curiosità per visitare la Gerusalemme sulla terra, torniamo a casa dopo aver fatto, come loro, un viaggio nello spirito.

16 novembre

Oropa

Immerso nel verde della montagna, lontano dalla vita quotidiana, il Santuario di Oropa è meta privilegiata, ogni anno, di pellegrini che giungono da ogni parte del mondo.

Oropa è un luogo di devozione con pochi eguali, come testimoniano i doni votivi alla Vergine Nera, madre e regina del santuario, e tante altre testimonianze e ricordi di chi – prima di noi – è passato di qui.

23 novembre

Belmonte

Di forte interesse artistico, benché non raggiunga i vertici di altri Sacri Monti del Piemonte, segnatamente quello di Varallo, le 13 cappelle si sviluppano lungo un cammino circolare sulla sommità del monte, con un percorso ad anello che parte dal santuario e vi fa ritorno. Esse ospitano statue ed affreschi con le scene della Passione di Cristo, straordinari passaggi del nostro viaggio spirituale, giunto a una delle sue ultime tappe.

30 novembre

Varallo (seconda parte)

Si conclude qui, di ritorno al Sacro Monte di Varallo, uno straordinario viaggio nello spirito, alla scoperta di luoghi ricchissimi di storia e testimoni della devozione dei pellegrini che, nel corso dei secoli, sono saliti sulla cima del monte per un momentaneo distacco dal travaglio della quotidianità, alla ricerca di fede e bellezza. La basilica dell’Assunta, meta finale del percorso devozionale, è il fulcro di questo episodio.