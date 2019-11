Dal 7 di dicembre aprirà i battenti ‘Divertilandia 2019’

Sull’onda del successo ottenuto nelle scorse edizioni (2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19) anche quest’anno, nel periodo natalizio, si ripeterà la quinta edizione della manifestazione Divertilandia diventata ormai un appunta-mento annuale, organizzata dalla No Profit APEVCO, in una formula rinnovata. L’evento interamente dedicato ai bambini si svolgerà a Verbania presso Villa Giulia, una location di prestigio sita sul lungolago di Pallanza. La realizzazione del progetto Divertilandia è stata ubicata nel periodo natalizio per offrire ai bambini l’opportunità non solo di divertirsi, ma anche di formarsi durante la chiusura delle attività didattiche. Costo biglietto € 5,00 e € 3,00 per le scolaresche

Sono previste aperture al pubblico dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nei giorni sabato 7 e domenica 8, sabato 14 e domenica 15, sabato 21 e domenica 22, dal 27 al 30 dicembre 2019.

Apertura riservata alle scuole dove la Villa sarà aperta di mattina nei seguenti giorni: martedì 10, mercoledì 11, martedì 17, giovedì 19 dicembre dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

Logistica: al Piano terra l’accoglienza, il guardaroba, la ristorazione, il salone giochi spettacoli, animazione travestimenti, truccabimbi.

Al primo piano i Laboratori

Al secondo piano Stanza Babbo Natale, Stanza delle Principesse con set fotografico, Sky Bar, nel giardino sarà allestito un suggestivo presepe all’interno di una casetta di legno.

Nei giorni 7-8, 14-15, 21-22 Dicembre un Trenino porterà i bimbi a spasso sul lungolago

Durante gli eventi non è trascurato l’aspetto della solidarietà: sarà, infatti, presente la Fondazione sulla Ricerca della Fibrosi Cistica delegazione di Varese nella persona della Responsabile Gina Mulè, al fine di raccogliere fondi per la ricerca, ma anche per sensibilizzare e sollecitare l’interesse verso queste patologie.

Attività svolte dai bambini

Tre saranno i piani adibiti esclusivamente per i bambini, in un ambiente accogliente e riscaldato nel quale sono previste attività ludiche, educative, dinamiche, animazione con personale qualificato oltre a spettacoli:

Mago Alex grazie, Andrea Longhi, Ciccio Pasticcio; 9 tipologie laboratori (riciclo creativo, barman, acrobatica, chef, poeta, fiorista, canto, gioco-danza, fotografia, croce rossa). Grazie a Daniela Migliorero, Mariangela Camocardi, Patrizia Jori, Cristina Beccia di Aibes-Lombardia, Sfiorami Paola Panseri, La Gatta & la Volpe, Marzia Bogianchini, Gabriele Morandi, Sergio Banfi.

Ogni bambino potrà socializzare oltre che sperimentare le proprie abilità a contatto con la realtà scegliendo le attività che più lo interessano.

La dichiarazione della Presidente Giovanna Pratesi a conclusione di questa presentazione: “Crediamo fermamente in questa manifestazione che vede protagonisti i bambini che possono sbizzarrirsi in varie attività in un ambiente accogliente creato appositamente per loro e nel quale possono trascorrere pomeriggi divertendosi, ma anche cimentandosi in nuove attività. Essere giunti a questo traguardo, quinta edizione, credo sia un segnale inconfutabile di aver bene operato e di aver offerto alla città un’opportunità non solo ai bambini verbanesi, ma anche a coloro, come già avvenuto, che provengono da luoghi più lontani e che hanno avuto modo di apprezzare l’evento. Confidiamo di raccogliere ancor più numerose presenze in questa rinnovata edizione che prevede anche l’inserimento della piccola ristorazione e dello sky bar che sicuramente rappresentano un’ulteriore attrattiva non solo i bambini, ma anche per gli adulti.

Un sentito ringraziamento va al Comune di Verbania per il patrocinio e per continuare a credere nelle nostre iniziative. In programmazione anche cooperazione con altri eventi concomitanti al fine di offrire una proposta più estesa e ricca, che valorizzi ulteriormente il nostro territorio e desti maggiore interesse nei visitatori”.