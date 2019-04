Di Gregorio presenta la sua squadra: "Noi unica vera lista di sinistra"

C’è anche il sindaco uscente di Re, Oreste Pastore, in lista con il Pci per il consiglio comunale di Verbania che sostiene la candidatura a sindaco di Vladimiro Di Gregorio, consigliere comunale uscente di Sinistra unita per Verbania. “Siamo la sola lista di riferimento per l’elettorato di sinistra – dichiara Di Gregorio dopo la foto di gruppo sulla scalinata d’accesso al Museo della religiosità popolare -. Il Partito democratico, per le politiche sul lavoro a livello nazionale ma anche a livello locale, non può certo dirsi di sinistra. Renato Brignone (Una Verbania possibile, ndr)? Dopo aver dichiarato pubblicamente che al ballottaggio voterebbe Albertella non può essere un punto di riferimento accettabile per chi è di sinistra”.

La lista: Carla Bonecchi, Gianfranco Branca (indipendente),Mirella Brusa, Monica Carbonara, Daniela Caretti, Fabrizio Castello, Raffaella Cavallazzi, Roberto Ciuffetelli, Marianna Cogrossi, El Mustafà Essabri, Alfredo Farina, Rita Felia, Giordano Andrea Ferrari (indipendente),Orazio Filocamo, Abdekbir Lahyaoni, Antonio La Masa detto Antonello (Indipendente),Roberto Liboi, Claudio Maulini, Angelo Molica, Mimma Moscatiello (Indipendente),Oreste Pastore, Fulvio Ramoni, Andrea Sassi, Giulio Sicilia, Mariana Simo, Tiziana Stoppini, Andrea Terzi (Indipendente),Giuseppe Antonio Maria Tiné, Luciana Vacchelli, Sergio Zanotti,