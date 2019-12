Dieci imprese del Vco in visita al polo per l’innovazione tecnologica di Dalmine

A conclusione del corso di Alta Formazione 'Heppinnovation – per innovatori entusiasti' le 10 piccole e medie imprese locali partecipanti hanno avuto la preziosa opportunità di visitare il Polo per l’innovazione tecnologica di Dalmine (Bergamo).

L’iniziativa è stata organizzata dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola che ha affidato l’attività a Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della Cciaa di Bergamo che gestisce il Point e della Camera di Commercio di Varese e finanziata dal progetto Interreg Transform.

Sin dal 1996, anno della sua nascita, il Point di Bergamo favorisce lo sviluppo del territorio. Molte aziende e progetti di ricerca legati alle diverse tematiche dell’innovazione trovano oltre che una sede, un’offerta di consulenza strategica ed un costante supporto operativo, logistico ed informatico. Il Point ospita infatti un’ampia gamma di enti ed imprese innovative e tecnologicamente avanzate che operano in settori diversificati quali informatica, fisica, geologia, biologia, nanotecnologie, chimica ambientale, progettazione, visione artificiale ecc.

Le imprese, accompagnate dal presidente di Bergamo Sviluppo Angelo Carrara e dal direttore, Cristiano Arrigoni, hanno effettuato un tour dell’Experience center con visita specifica di alcuni laboratori, Intellimech, Lean Factory e Lean Office e di casi concreti di applicazione del 4.0.

Durante il pomeriggio le testimonianze di due imprenditrici bergamasche: Miriam Gualini della Gualini Lamiere International spa e Norma Scandella della Sinergia Srl, hanno portato alle imprese la propria esperienza nel campo dell’innovazione e dell’internazionalizzazione ed è stato coinvolgente e stimolante ascoltare le testimonianze di entrambi questi due validi esempi.

Al termine la consegna degli attestati di frequenza al corso 'Heppinnovation' ed un intervento da parte del Segretario Generale della Cciaa Vco, Roberta Costi, che ha avuto l’occasione di rimarcare l’importanza di una continuità per il progetto, annunciando che nei prossimi mesi saranno organizzati degli incontri (almeno uno ogni tre mesi) formativi e di aggiornamento ma soprattutto necessari per mantenere e far crescere il solido gruppo che si è creato finora tra le aziende locali.

Presenti anche le imprese bergamasche, che durante gli scorsi mesi hanno frequentato il corso 'Go’In' da cui è nato 'Heppinnovation' grazie alla collaborazione con Bergamo Sviluppo. È stata quindi un’occasione per conoscere altre realtà, per confrontarsi e creare sinergie al di fuori della provincia.

'Heppinnovation' è stato finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, Progetto Transform – ID 475998 (WP 3) - di cui al decreto 11893 del 9 agosto 2018 Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Regione Lombardia.

La Camera di Commercio del Vco è capofila di parte italiana del progetto, i partner italiani sono la Camera di Commercio di Novara e la Camera di Commercio di Varese, il Capofila di parte elvetica è SUPSI, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.