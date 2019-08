Dimissioni in blocco del consiglio di quartiere di Crusinallo, la posizione dell'amministrazione comunale

Non si è fatta attendere la replica dell’amministrazione comunale dopo le dimissioni in blocco del consiglio di quartiere di Crusinallo. “‘Sono molto sorpresa di questa decisione - sottolinea l’assessore Sabrina Proserpio- perché alla loro richiesta di un incontro per affrontare la questione asilo nido e non solo avevo risposto, con una mail dello scorso 31 luglio, dando la mia più totale disponibilità, fornendo anche una rosa di date ed orari tra cui scegliere. Due giorni fa mi è stato risposto che l’appuntamento non era più necessario : rimango comunque disponibile ad un confronto, perché per noi i rapporti con i quartieri sono importanti come testimonia il recente accordo con Borca. Mi sto comunque accorgendo- conclude la Proserpio- che la gente fa sempre più politica con comunicato stampa e sui social. La politica invece la si fa diversamente, cominciando ad esempio a partecipare alle sedute del consiglio comunale”.